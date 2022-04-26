Шарль Леклер терял по одной десятой на круге в гонке Гран-при Эмилии-Романьи

Двигатель на болиде пилота «Феррари» Шарля Леклера во время гонки Гран-при Эмилии-Романьи использовался в безопасном режиме. Об этом информирует издание OA Sport.



По сведениям источника, команда приняла такое решение, чтобы продлить его ресурс после проблем, возникших у напарника Леклера Карлоса Сайнса.



Сообщается, что из-за перевода силовой установки в безопасный режим монегаск терял по одной десятой на круге.



Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Леклер показал шестой результат. Сайнс сошёл с дистанции после того, как его вынесло во втором повороте из-за аварии с австралийцем Даниэлем Риккардо, представляющим «Макларен». В общем зачёте пилотов Шарль в настоящее время занимает первое место, имея в активе 86 очков. Карлос с 38 очками занимает пятое место.