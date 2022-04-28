Росберг: «Мерседес» может провалить сезон-2023, если не найдёт решение проблемы болида

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что проблемы с новым болидом «Мерседеса» в этом году могут сказаться на команде и в следующем сезоне.



«Очень трудно сохранять оптимизм, потому что теперь они видят, что борьба за победу в чемпионате мира — они сами так говорят — скорее всего, закончена. И даже есть риск, что следующий год тоже будет трудным, потому что разработка машины следующего года уже началась.

Если они окажутся на неправильном пути, то следующий год тоже будет потерян, так что риск сейчас очень сильно возрастает, и они находятся под большим давлением, чтобы быстро найти путь и выяснить, в чём проблема», — приводит слова Росберга PlanetF1.

Ранее Росберг рассказал, что изменения, которые прошли в составе «Мерседеса» перед началом этого сезона, пошли немецкой команде на пользу.