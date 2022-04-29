Глок — о Мике Шумахере: надо бы признать, что пару раз он перестарался
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Бывший немецкий гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о своём соотечественнике, пилоте «Хааса» Мике Шумахере.
«Конечно, надо бы признать, что пару раз он перестарался. В этом сезоне ему немножко не везёт. Он должен сам правильно оценивать ситуацию и сделать следующий шаг», — приводит слова Глока издание PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящее время занимает 19-е место, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет рейтинг с 86 баллами гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Майами, состоится с 6 по 8 мая.
Ранее мыслями о Мике поделился его напарник по команде, датский гонщик Кевин Магнуссен.
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