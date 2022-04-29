Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глок — о Мике Шумахере: надо бы признать, что пару раз он перестарался

Глок — о Мике Шумахере: надо бы признать, что пару раз он перестарался
Комментарии

Бывший немецкий гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о своём соотечественнике, пилоте «Хааса» Мике Шумахере.

«Конечно, надо бы признать, что пару раз он перестарался. В этом сезоне ему немножко не везёт. Он должен сам правильно оценивать ситуацию и сделать следующий шаг», — приводит слова Глока издание PlanetF1 со ссылкой на Sky Germany.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящее время занимает 19-е место, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет рейтинг с 86 баллами гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Майами, состоится с 6 по 8 мая.

Ранее мыслями о Мике поделился его напарник по команде, датский гонщик Кевин Магнуссен.

Новость по теме
Магнуссен — о Мике Шумахере: многие говорят, что он в Формуле-1 только из-за своей фамилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022