Магнуссен — о Мике Шумахере: многие говорят, что он в Формуле-1 только из-за своей фамилии
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказалcя о своём товарище по команде, немце Мике Шумахере.
«Я бы сказал, что он топ-гонщик. Многие говорят, что он в Формуле-1 только из-за своей фамилии. Но это не так. Он справился с давлением, которое на него оказывалось из-за имени, и при этом не сдался. Он заслужил место в Формуле-1. Мик уже вышел на новый уровень и наберёт первые очки в ближайшем будущем», — приводит слова Магнуссена Sky Sport со ссылкой на Bild.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Магнуссен в настоящее время занимает 10-е место, имея в активе 15 очков. На счету Шумахера, занимающего 19-е место, пока ни одного очка. Возглавляет рейтинг пилот «Феррари» Шарль Леклер — 86 очков.
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