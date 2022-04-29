В «Ямахе» определились с главным кандидатом на случай ухода Куартараро

Заводская команда «Ямахи» в MotoGP изучает запасные варианты на случай, если её лидер Фабио Куартараро решит не подписывать новый контракт и покинет коллектив по окончании сезона. По информации The Race, в «Ямахе» определились с приоритетным кандидатом на случай ухода Куартараро. В такой ситуации «Ямаха» постарается подписать соглашение с райдером заводской команды «КТМ» Мигелем Оливейрой.
При этом перед Гран-при Испании в Хересе журналисты издания Marca заметили, что отец и менеджер Оливейры общались с руководителем «Ямахи» Лином Джарвисом.
Ещё одним вариантом для «Ямахи» может стать Джек Миллер, рискующий потерять место в «Дукати», однако против американца говорит его нестабильность в нынешнем сезоне. Также к числу кандидатов можно отнести Поля Эспаргаро — тем более если Куартараро перейдёт в «Хонду», то именно на место испанца.
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