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Чемпион MotoGP Куартараро рассказал, как заработал травму паха, садясь на мотоцикл

Чемпион MotoGP Куартараро рассказал, как заработал травму паха, садясь на мотоцикл
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Чемпион MotoGP Фабио Куартараро рассказал о травме, которую он получил. Спортсмен повредил пах во время тренировки Гран-при Испании. Во время утренней сессии француз наехал на мокрое пятно и вылетел из седла. Вскоре он вернулся на мотоцикл и откатил его на пит-лейн.

Куартараро вновь покинул боксы за пять минут до клетчатого флага. В дальнейшем спортсмен признался, что испытывал сильные болевые ощущения. Он получил травму паха, когда прыгнул в седло. Спортсмен ударился пахом о бензобак.

«Я сам себе навредил, это не мотоцикл. Когда я прыгнул на него, там у нас были установлены новые элементы на бензобаке. Я прыгнул на них… Я чувствую себя немного глупо, вы знаете. Когда я прыгнул, было больно.

Тем не менее я по-прежнему смогу иметь детей. Наверное, мне стоило сказать, что я ударился о колесо», — сказал, смеясь, чемпион MotoGP.

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