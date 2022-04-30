Чемпион MotoGP Куартараро рассказал, как заработал травму паха, садясь на мотоцикл

Чемпион MotoGP Фабио Куартараро рассказал о травме, которую он получил. Спортсмен повредил пах во время тренировки Гран-при Испании. Во время утренней сессии француз наехал на мокрое пятно и вылетел из седла. Вскоре он вернулся на мотоцикл и откатил его на пит-лейн.
Куартараро вновь покинул боксы за пять минут до клетчатого флага. В дальнейшем спортсмен признался, что испытывал сильные болевые ощущения. Он получил травму паха, когда прыгнул в седло. Спортсмен ударился пахом о бензобак.
«Я сам себе навредил, это не мотоцикл. Когда я прыгнул на него, там у нас были установлены новые элементы на бензобаке. Я прыгнул на них… Я чувствую себя немного глупо, вы знаете. Когда я прыгнул, было больно.
Тем не менее я по-прежнему смогу иметь детей. Наверное, мне стоило сказать, что я ударился о колесо», — сказал, смеясь, чемпион MotoGP.
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