Мортара раскритиковал своего напарника ди Грасси, назвав его «мясником Формулы-Е»

Пилот Формулы-Е Эдоардо Мортара раскритиковал своего напарника по команде Venturi Лукаса ди Грасси. Мортара назвал его «мясником Формулы-Е». Причиной недовольства Эдоардо стал контакт, который у него возник с ди Грасси во время Гран-при Монако. В результате столкновения у Мортары прокололось колесо, в тот момент он боролся за седьмое место, стартовав лишь 16-м.



«У меня была плотная борьба с мясником Формулы-Е. Мой напарник Лукас ди Грасси выбил меня. Его действия привели к проколу, из-за этого мы оба сошли. До того момента мы оба хорошо шли по трассе, всё складывалось удачно. Я был очень доволен своим выступлением.



Если честно, мне сложно понять то, что произошло. Но всё так сложилось», — цитирует Мортару The Race.