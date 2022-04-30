Мортара раскритиковал своего напарника ди Грасси, назвав его «мясником Формулы-Е»
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Пилот Формулы-Е Эдоардо Мортара раскритиковал своего напарника по команде Venturi Лукаса ди Грасси. Мортара назвал его «мясником Формулы-Е». Причиной недовольства Эдоардо стал контакт, который у него возник с ди Грасси во время Гран-при Монако. В результате столкновения у Мортары прокололось колесо, в тот момент он боролся за седьмое место, стартовав лишь 16-м.
«У меня была плотная борьба с мясником Формулы-Е. Мой напарник Лукас ди Грасси выбил меня. Его действия привели к проколу, из-за этого мы оба сошли. До того момента мы оба хорошо шли по трассе, всё складывалось удачно. Я был очень доволен своим выступлением.
Если честно, мне сложно понять то, что произошло. Но всё так сложилось», — цитирует Мортару The Race.
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