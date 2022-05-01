Росберг — о победе Ферстаппена в Имоле: он словно сказал: «Я вернулся!»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Похоже, что «Ред Булл» действительно добился прогресса в плане надёжности и решил имевшиеся проблемы. И снова дело в Максе Ферстаппене. Весь уик-энд он просто вколачивал гвозди, когда это имело значение. Он оказался в своей собственной лиге и проделал невероятную работу. Он словно сказал: «Эй, я ещё не выбыл из борьбы в этом чемпионате. Я вернулся!»
Ферстаппен сейчас всего в 27 очках от Леклера, так что в чемпионате снова есть интрига, и это здорово», — приводит слова Росберга Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 у Ферстаппена, занимающего второе место после четырёх Гран-при, 59 очков. У лидирующего Шарля Леклера из «Феррари» 86 баллов.
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