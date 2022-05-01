Перес: «Ред Булл» будет доминировать в ближайшие несколько лет благодаря новым правилам

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что австрийская команда будет лидером Формулы-1 в ближайшие несколько лет.

«Нам предстоит решить ещё много проблем, но главное, что мы конкурентоспособны, и «Ред Булл» будет доминировать в ближайшие несколько лет благодаря новым правилам.

Мы должны лидировать как в чемпионате пилотов, так и в чемпионате конструкторов, начало было трудным, но команда упорно работала, чтобы не отстать от «Феррари».

Я в Формуле-1, потому что знаю, что могу победить и стать чемпионом. Мне не нужно ничего доказывать, я должен доказать это самому себе. Я не хочу выигрывать гонки, моя цель — выиграть чемпионат. Если бы в команде меня попросили позволить Максу выиграть гонку, когда я могу выиграть чемпионат, у нас были бы проблемы, но я не вижу, чтобы это произошло сейчас.



Команда открыто сказала нам, что хочет, чтобы оба гонщика были впереди. Нет ничего лучше, чем бороться за чемпионство вместе с Максом, потому что это будет означать, что «Ред Булл» — сильнейшая команда», — приводит слова Переса Inside Racing.