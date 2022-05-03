«Это было глупо». Ньюи признал, что Ферстаппен устроил Хэмилтону брейк-тест в Джидде

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи признал, что Макс Ферстаппен действительно делал брейк-тест по отношению к Льюису Хэмилтону в Саудовской Аравии в прошлом году, назвав это «глупым» поступком.
На первой гонке Формулы-1 в Саудовской Аравии между двумя соперниками произошло несколько столкновений, и в какой-то момент Ферстаппен получил по командному радио указание уступить Хэмилтону позицию на прямой. При этом гонщик «Ред Булл» затормозил, и машина Хэмилтона врезалась в заднюю часть его болида, после чего семикратный чемпион обвинил Ферстаппена в брейк-тесте.
«Что хорошо в Максе, так это то, что вы всегда знаете, на что способна машина, потому что он всегда садится в неё и выжимает из неё максимум. Он всегда даёт отличную обратную связь, он очень хорошо понимает, что делают шины и как ими управлять. Я думаю, что его репутация дикого человека несправедлива.
Возможно, то, что он сделал в Бразилии в прошлом году, было немного некрасиво. В Саудовской Аравии это было глупо. Думаю, он был расстроен тем, что Льюис его не обогнал, но всё равно не стоило делать брейк-тест», — приводит слова Ньюи PlanetF1.
- 3 мая 2022
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34
- 2 мая 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:16
-
20:44
-
19:46
-
19:14
-
18:23
-
16:40
-
15:56
-
14:48
-
13:41
-
12:38
-
11:08
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44
-
23:00
-
22:40
-
21:35
-
19:47
-
18:55
-
17:43
-
16:51
-
15:55
-
15:04
-
14:06
-
13:03
-
12:06
-
12:00
-
10:59
-
10:24