«Это было глупо». Ньюи признал, что Ферстаппен устроил Хэмилтону брейк-тест в Джидде

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи признал, что Макс Ферстаппен действительно делал брейк-тест по отношению к Льюису Хэмилтону в Саудовской Аравии в прошлом году, назвав это «глупым» поступком.

На первой гонке Формулы-1 в Саудовской Аравии между двумя соперниками произошло несколько столкновений, и в какой-то момент Ферстаппен получил по командному радио указание уступить Хэмилтону позицию на прямой. При этом гонщик «Ред Булл» затормозил, и машина Хэмилтона врезалась в заднюю часть его болида, после чего семикратный чемпион обвинил Ферстаппена в брейк-тесте.

«Что хорошо в Максе, так это то, что вы всегда знаете, на что способна машина, потому что он всегда садится в неё и выжимает из неё максимум. Он всегда даёт отличную обратную связь, он очень хорошо понимает, что делают шины и как ими управлять. Я думаю, что его репутация дикого человека несправедлива.



Возможно, то, что он сделал в Бразилии в прошлом году, было немного некрасиво. В Саудовской Аравии это было глупо. Думаю, он был расстроен тем, что Льюис его не обогнал, но всё равно не стоило делать брейк-тест», — приводит слова Ньюи PlanetF1.