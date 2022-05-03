«Ред Булл» построит новую аэродинамическую трубу

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» намерена построить новую аэродинамическую трубу. Об этом информирует Auto Motor und Sport.



Как сообщил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, сейчас проект находится на этапе утверждения. Строительство, которое будет проходить в кампусе «Ред Булл» в Милтон-Кинсе, должно начаться через два года. Нынешняя аэротруба австрийской команды хорошего качества, однако для создания воздушного потока достаточной силы, который позволил бы получить достоверные данные, нужно время. Новая аэродинамическая труба позволит добиться этого быстрее.



Строительством аэротруб также занимаются «Макларен» и «Астон Мартин». Примечательно, что к 2030 году Формула-1 намерена перейти от работы в аэротрубе к компьютерному моделированию.



В Кубке конструкторов Формулы-1 «Ред Булл» после четырёх этапов со 113 очками занимает второе место.

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