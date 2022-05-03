Макс Ферстаппен представил особенный шлем для Гран-при Майами. Фото

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» разместила новое видео в социальных сетях гоночного коллектива, показав шлем пилота Макса Ферстаппена, в котором он выступит на Гран-при Майами.
Для предстоящего выступления в США Макс решил выбрать шлем, оформленный преимущественно в чёрных тонах.
Фото: https://www.instagram.com/redbullracing/
«Для особого уик-энда особый шлем!» — сказал Ферстаппен.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен после четырёх Гран-при занимает второе место, имея в активе 59 очков.
Ранее глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, как тщательно готовился к своим гонкам пилот Себастьян Феттель, когда выступал за австрийскую команду, сообщив также, чем отличается подготовка к гонкам Феттеля от подготовки Ферстаппена.
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