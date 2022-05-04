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«Если не он, то кто?» Р. Шумахер назвал пилота, который может заменить Латифи в «Уильямсе»

«Если не он, то кто?» Р. Шумахер назвал пилота, который может заменить Латифи в «Уильямсе»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что в ближайшее время «Уильямс» может заменить одного из пилотов. Речь, по мнению Шумахера, идёт о канадце Николасе Латифи.

«Инвесторы «Уильямса» хотят, чтобы в команде было два сильных гонщика. Албон отлично справляется со своей задачей, и разница с Латифи очень и очень большая. Сейчас в Формуле-1 происходит много интересных вещей, и одной из них может стать смена гонщика в этом году. Пиастри был бы идеальным вариантом. Если не он, то кто?» — приводит слова Шумахера Nextgen-Auto со ссылкой на Sky Germany.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Латифи в настоящее время занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На счету Албона, занимающего 17-е место, один балл.

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