«Если не он, то кто?» Р. Шумахер назвал пилота, который может заменить Латифи в «Уильямсе»
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что в ближайшее время «Уильямс» может заменить одного из пилотов. Речь, по мнению Шумахера, идёт о канадце Николасе Латифи.
«Инвесторы «Уильямса» хотят, чтобы в команде было два сильных гонщика. Албон отлично справляется со своей задачей, и разница с Латифи очень и очень большая. Сейчас в Формуле-1 происходит много интересных вещей, и одной из них может стать смена гонщика в этом году. Пиастри был бы идеальным вариантом. Если не он, то кто?» — приводит слова Шумахера Nextgen-Auto со ссылкой на Sky Germany.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Латифи в настоящее время занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На счету Албона, занимающего 17-е место, один балл.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
11:16
-
10:35
-
09:35
-
00:14
- 3 мая 2022
-
23:13
-
22:06
-
21:16
-
20:39
-
19:51
-
18:42
-
17:57
-
15:57
-
14:52
-
13:40
-
12:54
-
12:02
-
11:01
-
09:38
-
00:34
- 2 мая 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:16
-
20:44
-
19:46
-
19:14
-
18:23
-
16:40
-
15:56
-
14:48
-
13:41
-
12:38
-
11:08
-
09:47
-
00:50
- 1 мая 2022
-
23:44
Партнерский контент