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В «Уильямсе» высказались по поводу идеи полностью убрать краску с болида

В «Уильямсе» высказались по поводу идеи полностью убрать краску с болида
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Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал, что команда думала над тем, чтобы полностью убрать краску со своего болида.

Напомним, команда «Уильямс» уже меняла ливрею своего болида, чтобы уменьшить его вес и сделать быстрее.

«Полностью убрать краску с болида? Да, эта тема обсуждалась. Это как раз тот случай, когда инженерия встречается с маркетингом, не так ли? Мы все хотим, чтобы машина выглядела потрясающе, что является частью спорта. И дело не только в ливрее на машине, она задаёт тон всему бренду, что, безусловно, очень важно. Конечно, это компромисс. Автомобиль должен иметь какую-то видимую индивидуальность. Но в то же время в интересах спонсоров сделать её как можно быстрее», — приводит слова Робсона Autosport.

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