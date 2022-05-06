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Леклер — быстрейший на первой практике Ф-1 в Майами, Расселл — 2-й, Хэмилтон — 8-й

Леклер — быстрейший на первой практике Ф-1 в Майами, Расселл — 2-й, Хэмилтон — 8-й
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На Международном автодроме в Майами (США) завершилась первая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 7-е время. Фернандо Алонсо из «Альпин» стал 12-м, а Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 14-м.

Гран-при Майами. Свободная практика 1

  1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.098.
  2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.071.
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.179.
  4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.203.
  5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.400.
  6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.430.
  7. Алекс Албон («Уильямс») +0.756.
  8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.858.
  9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.461.
  10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.494.
  11. Ландо Норрис («Макларен») +1.517.
  12. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.786.
  13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.922.
  14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.926.
  15. Эстебан Окон («Альпин) +2.319.
  16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.478.
  17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.675.
  18. Юки Цунода («Альфа Таури») +2.945.
  19. Мик Шумахер («Хаас») +3.847.
  20. Николас Латифи («Уильямс») +4.539.
Формула-1 2022. Этап 5, Майами, США
Гран-при Майами. Свободная практика 1
06 мая 2022, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.098
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.071
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.179
Комментарии
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