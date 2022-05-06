Леклер — быстрейший на первой практике Ф-1 в Майами, Расселл — 2-й, Хэмилтон — 8-й
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На Международном автодроме в Майами (США) завершилась первая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, представляющий «Феррари».
Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 7-е время. Фернандо Алонсо из «Альпин» стал 12-м, а Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 14-м.
Гран-при Майами. Свободная практика 1
- Шарль Леклер («Феррари») — 1:31.098.
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.071.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.179.
- Серхио Перес («Ред Булл») +0.203.
- Пьер Гасли («Альфа Таури») +0.400.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.430.
- Алекс Албон («Уильямс») +0.756.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.858.
- Кевин Магнуссен («Хаас») +1.461.
- Даниэль Риккардо («Макларен») +1.494.
- Ландо Норрис («Макларен») +1.517.
- Фернандо Алонсо («Альпин») +1.786.
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.922.
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.926.
- Эстебан Окон («Альпин) +2.319.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.478.
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.675.
- Юки Цунода («Альфа Таури») +2.945.
- Мик Шумахер («Хаас») +3.847.
- Николас Латифи («Уильямс») +4.539.
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