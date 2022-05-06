Леклер — быстрейший на первой практике Ф-1 в Майами, Расселл — 2-й, Хэмилтон — 8-й

На Международном автодроме в Майами (США) завершилась первая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, представляющий «Феррари».



Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».



Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 7-е время. Фернандо Алонсо из «Альпин» стал 12-м, а Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 14-м.

Гран-при Майами. Свободная практика 1