Магнуссен раскрыл причину, по которой показал в квалификации только 16-й результат

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен занял лишь 16-е место в квалификации Гран-при Майами Формулы-1 из-за отсутствия радиосвязи с боксами во время всего первого сегмента. Об этом рассказал сам датчанин в пресс-релизе «Хааса» по итогам квалификации. Напарник Магнуссена Мик Шумахер занял 15-е место.



«Завтрашняя гонка обещает стать сумасшедшей — надеюсь, мы сможем прорваться. Машина хороша, но у нас не было радио, из-за чего мы с командой не могли вести переговоры. В итоге у нас была одна длинная попытка в первом сегменте вместо двух коротких. В любом случае, очки присуждаются завтра, и мы посмотрим, что можем сделать в плане стратегии. У нас хороший темп, так что я сохраняю оптимизм», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».