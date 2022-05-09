Боттас объяснил вылет, из-за которого он пропустил Расселла и Хэмилтона

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Майами после вылета, из-за которого он пропустил обоих пилотов «Мерседеса».



«Я доволен нашим выступлением. Это была сильная гонка, пусть даже мы пострадали из-за момента, в который выехал сейфти-кар. Я контролировал отрыв от Льюиса и пятое место было возможно, но когда гонка была нейтрализована, то гандикап пропал, а Джордж оказался позади нас на свежих шинах. Так что сохранить эту позицию было бы сложно.



Я пытался тормозить поздно, чтобы оборонять позицию, но слегка ошибся с точкой торможения. Увы, природа трассы такова, что если ты оказываешься вне траектории и на грязном асфальте, то вылетаешь и задеваешь стену. Мне повезло, что на машине ничего не сломалось и я смог продолжить.



Мы все равно набрали хорошие очки, что невероятно важно для чемпионата. И мы показали, что можем сражаться на равных со всеми в средней группе», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».

Новость по теме Хэмилтон объяснил своё недовольство командой в ходе Гран-при Майами