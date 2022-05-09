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Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Майами: три пилота возглавляют таблицу

Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Майами: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам пятого этапа сезона-2022, Гран-при Майами, сразу три пилота получили штрафные баллы. Кевин Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Лэнсом Строллом, Даниэль Риккардо наказан одним штрафным баллом за выезд за пределы трассы и полученное тем самым преимущество, а Фернандо Алонсо получил сразу три балла за два разных инцидента — столкновение с Пьером Гасли и обгон за пределами трассы.

После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»726 июня 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»54 июля 2022 года — 4 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»510 октября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»39 мая 2022 года — 1 балл
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»23 июля 2022 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»13 июля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 1 балл
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