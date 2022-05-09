Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Майами: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам пятого этапа сезона-2022, Гран-при Майами, сразу три пилота получили штрафные баллы. Кевин Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Лэнсом Строллом, Даниэль Риккардо наказан одним штрафным баллом за выезд за пределы трассы и полученное тем самым преимущество, а Фернандо Алонсо получил сразу три балла за два разных инцидента — столкновение с Пьером Гасли и обгон за пределами трассы.
После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|7
|26 июня 2022 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|7
|1 августа 2022 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|12 сентября 2022 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|5
|4 июля 2022 года — 4 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|5
|5 июня 2022 года — 3 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|5
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|5
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|3
|9 мая 2022 года — 1 балл
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|3
|12 сентября 2022 года — 1 балл
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|2
|18 июля 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|2
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|2
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|2
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1
|3 июля 2022 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1
|17 июля 2022 года — 1 балл
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