Штрафные баллы пилотов Ф-1 после ГП Майами: три пилота возглавляют таблицу

По итогам пятого этапа сезона-2022, Гран-при Майами, сразу три пилота получили штрафные баллы. Кевин Магнуссен получил два штрафных балла за столкновение с Лэнсом Строллом, Даниэль Риккардо наказан одним штрафным баллом за выезд за пределы трассы и полученное тем самым преимущество, а Фернандо Алонсо получил сразу три балла за два разных инцидента — столкновение с Пьером Гасли и обгон за пределами трассы.



После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 7 26 июня 2022 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Серхио Перес «Ред Булл» 5 4 июля 2022 года — 4 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 5 июня 2022 года — 3 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 5 10 октября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 3 9 мая 2022 года — 1 балл Эстебан Окон «Альпин» 3 12 сентября 2022 года — 1 балл Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 2 3 июля 2022 года — 1 балл Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 3 июля 2022 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 1 балл