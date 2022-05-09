Баттон: можно понять разочарование Хэмилтона

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не был виноват в том, что оказался позади своего напарника Джорджа Расселла по итогам гонки Гран-при Майами.



«Льюису просто не повезло. Его основные соперники старались не заезжать за новыми шинами, за исключением Джорджа. Конечно, ему тяжело смириться с тем, что команда позвала напарника в боксы, а его нет. Что до радиообмена с командой, то просто представьте ситуацию. Вы находитесь в огромном напряжении, а команда тебе вдобавок говорит: «Если заедешь на пит-стоп, то потеряешь позиции». Конечно, он не хотел терять места. Понять его разочарование можно, тем более он был быстрее Расселла на протяжении всего уик-энда», — приводит слова Дженсона Баттона Daily Mail.