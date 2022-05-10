Окон отказался замедляться во время ГП Майами, чтобы помочь Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон пренебрёг просьбой команды сбросить темп во время Гран-при Майами.

Команда попросила Окона замедлиться, чтобы создать отрыв для помощи своему оштрафованному партнёру по команде, но француз ответил, что не может этого сделать, так как не хочет рисковать потерей позиций.

Инженер: Нам нужен запас в несколько секунд для Фернандо, у которого штраф, замедлите машины сзади, пожалуйста. Сделайте это сейчас, пожалуйста, сделайте это сейчас.

Окон: Я не могу!

Инженер: Эстебан, остановите машины.

Окон: Они обгонят меня, если я это сделаю! Я не могу подвести себя, ребята, это невозможно, я говорю это.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.

5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.

8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.

10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.

14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.

Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).