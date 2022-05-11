Валттери Боттас показал, как купается в горной речке голышом

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас опубликовал в своих социальных сетях новую запись, в которой показал, как он купается в горной речке.
Напомним, на прошедшем Гран-при Майами финский пилот занял седьмое место. После пяти этапов Боттас идёт на восьмом месте в зачёте пилотов Формулы-1, имея в своём активе 30 очков. Лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер — 104 очка.
Формула-1. Гран-при Майами.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +3.786.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.229.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.638.
5. Джордж Рассел («Мерседес») +18.582.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21.368.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.073.
8. Эстебан Окон («Альпин») +28.386.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +32.128.
10. Александер Албон («Уильямс») +32.365.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.902.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +37.026.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +40.146.
14. Николас Латифи («Уильямс») +49.936.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:13.305.
Не закончили заезд: Кевин Магнуссен («Хаас»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Ландо Норрис («Макларен»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).
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