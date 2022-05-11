Магнуссен рассказал о контакте со Строллом во время Гран-при Майами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу столкновения с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Стролом во время Гран-при Майами.

После борьбы за очки на протяжении большей части гонки Магнуссен совершил пит-стоп в период автомобиля безопасности, который был вызван после столкновения Ландо Норриса и Пьера Гасли на 41-м круге из 57.

«Мы заехали на пит-лейн во время машины безопасности. Я подумал, что так будет лучше. Это было моё решение, возможно, оно было не самым лучшим, но если это была ошибка, то это не ошибка команды.

Мы могли набрать очки. У нас было повреждено переднее крыло после рестарта, довольно много повреждений.

Первый контакт был во втором повороте. Тогда я и получил повреждения. Я проехал весь круг, а затем, на предпоследнем круге, он атаковал меня в 11-м повороте, и затем произошло то же самое, я затормозил слишком поздно и врезался в него», — приводит слова Магнуссена Raqcingnews365.