Сайнс рассказал о проблемах с шеей, которые не дают ему выкладываться на 100 процентов
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своего выступления на Гран-при Майами, где он занял второе место.
«Проблем с балансом болида не было. Хотя баланс в целом был не самым простым, потому что мы не могли угнаться за Ферстаппеном.
Я чувствовал себя не на 100 процентов, особенно к концу отрезка на «медиуме». На последних пяти кругах моя шея начала болеть и я не мог выкладываться на полную. Я не буду использовать это как оправдание, но, возможно, в последних двух гонках мне просто не хватило времени, чтобы шея и тело привыкли к этим машинам Формулы-1. Я месяц не проезжал дистанцию гонки – возможно, что это в сочетании с пятничной аварией не позволило мне атаковать на 100 процентов», — приводит слова Сайнса Autosport.
Комментарии
- 11 мая 2022
-
16:28
-
15:44
-
14:57
-
13:51
-
13:01
-
11:59
-
11:00
-
09:50
-
00:57
- 10 мая 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
21:54
-
20:58
-
20:22
-
19:27
-
18:49
-
17:57
-
16:20
-
14:59
-
14:00
-
12:46
-
11:57
-
10:50
-
09:34
-
01:01
- 9 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:46
-
20:59
-
19:35
-
18:39
-
17:16
-
16:41
-
16:16
Партнерский контент