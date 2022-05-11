Сайнс рассказал о проблемах с шеей, которые не дают ему выкладываться на 100 процентов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своего выступления на Гран-при Майами, где он занял второе место.

«Проблем с балансом болида не было. Хотя баланс в целом был не самым простым, потому что мы не могли угнаться за Ферстаппеном.

Я чувствовал себя не на 100 процентов, особенно к концу отрезка на «медиуме». На последних пяти кругах моя шея начала болеть и я не мог выкладываться на полную. Я не буду использовать это как оправдание, но, возможно, в последних двух гонках мне просто не хватило времени, чтобы шея и тело привыкли к этим машинам Формулы-1. Я месяц не проезжал дистанцию гонки – возможно, что это в сочетании с пятничной аварией не позволило мне атаковать на 100 процентов», — приводит слова Сайнса Autosport.