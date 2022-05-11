Motorsport: «Ред Булл» потратил уже 75 процентов бюджета, выделенного на обновления машины
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» уже потратила около 75% своего бюджета на модернизацию, сообщает итальянская редакция Motorsport. По информации источника, бюджет каждой команды на доработку болида по ходу сезона в этом году может составлять приблизительно $ 10 млн.
Согласно примерным подсчётам, новинки, привезённые «Ред Булл», обошлись команде примерно в 75 процентов всего бюджета, выделенного на обновления.
Что касается команды «Мерседес», то по тем же подсчётам они уже привезли деталей на сумму, превышающую $ 10 млн.
Что до основных конкурентов «Ред Булл», команды «Феррари», то в итальянском коллективе практически не тратили средств на обновления, а первый большой пакет новинок будет привезён на предстоящий Гран-при Испании.
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