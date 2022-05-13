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«Горжусь знакомством с великим Мастером!» Сидоркова встретилась с Семаком. Фото

«Горжусь знакомством с великим Мастером!» Сидоркова встретилась с Семаком. Фото
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Российская гонщица Ирина Сидоркова разместила новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Горжусь знакомством с великим Мастером! А вы знали, что Сергей некоторое время играл за футбольный клуб в Петрозаводске? Теперь моя очередь пригласить Сергея Богдановича на мои гонки! Надеюсь, что у него получится выбраться на гонку СМП РСКГ на трассе в Игоре в сентябре!» — написала Сидоркова.

Фото: Из личного архива Ирины Сидорковой

Напомним, в марте пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series. Отдельно отмечалось, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.

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