Сидоркова продолжит карьеру в Российской серии кольцевых гонок

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила о том, что она продолжит карьеру в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

«Хочу поблагодарить «СМП Рейсинг» за поддержку и помощь в нынешней трудной ситуации. Рада вернуться на домашние трассы и в паддок РСКГ, где всегда хотят меня видеть», — написала Сидоркова в своих социальных сетях.

В марте пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series. Отдельно отмечалось, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.

Ранее Сидоркова и другой российский гонщик Даниил Квят поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России.