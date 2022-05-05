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Сидоркова продолжит карьеру в Российской серии кольцевых гонок

Сидоркова продолжит карьеру в Российской серии кольцевых гонок
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Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила о том, что она продолжит карьеру в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ).

«Хочу поблагодарить «СМП Рейсинг» за поддержку и помощь в нынешней трудной ситуации. Рада вернуться на домашние трассы и в паддок РСКГ, где всегда хотят меня видеть», — написала Сидоркова в своих социальных сетях.

В марте пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series. Отдельно отмечалось, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.

Ранее Сидоркова и другой российский гонщик Даниил Квят поздравили «Зенит» с победой в чемпионате России.

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