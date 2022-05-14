Вернь: готов поспорить, что на машине Формулы-Е я бы обогнал Ферстаппена

Двукратный чемпион Формулы-Е Жан-Эрик Вернь выразил уверенность, что он смог бы опередить чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на машине с электрическим двигателем.



«Будем честны, в Формуле-1 у меня нет ни малейшего шанса против Макса Ферстаппена. Но готов поспорить, что за рулём машины Формулы-Е он уже не будет таким непобедимым. Думаю, я буду быстрее!



В Формуле-Е иногда ты побеждаешь и не понимаешь, как ты это сделал. И наоборот, не всегда удаётся объяснить, что пошло не так и почему ты проиграл. Главное — быть сфокусированным на себе и добиться максимума от машины, что очень непросто. Между гонками приходится очень много работать на симуляторе, даже больше, чем в Формуле-1. Гонщики из других серий тоже говорят, что они никогда раньше не проводили столько времени на тренажёре», — приводит слова Верня RacingNews365.