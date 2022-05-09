Ферстаппен неудержим: обогнал «Феррари» и отбил атаки Леклера. Борьба за титул всё ярче!

Интересные события в премьерной гонке Формулы-1 в Майами начались ещё до старта: пилотам «Астон Мартин» пришлось променять 10-ю и 13-ю позиции на старт из боксов из-за странных проблем с температурой топлива. Привести показатели в порядок до закрытия пит-лейна механики уже никак не успевали. Оставалось посмотреть, будет ли всё дальше так же непредсказуемо…

Сайнс открыл Ферстаппену путь к лидерству

Целью «Феррари» на старт гонки, очевидно, являлось сохранение двух первых позиций, чтобы тем самым максимально затруднить для Макса Ферстаппена задачу по прорыву вперёд. Не вышло. Шарль Леклер стартовал хорошо, Карлос Сайнс — средне и недостаточно решительно: испанец не стал закрывать голландцу внешнюю траекторию, и благодаря более позднему торможению пилот «Ред Булл» вырвался на вторую позицию. Таким образом, Леклер не получил шанса нарастить отрыв, пока Ферстаппен будет разбираться с Сайнсом.

Темп «Феррари» и «Ред Булл» поначалу смотрелся почти равным: Леклер отрывался на первом секторе, Ферстаппен всё компенсировал на втором и третьем. Но когда комплект «медиума» на болиде Шарля начал изнашиваться, повторилась Имола: в задних зеркалах «Феррари» автомобиль «Ред Булл» становился всё больше. И произошло неизбежное: при поддержке DRS Макс довольно легко опередил Шарля на стартовой прямой.

Ферстаппену затем удалось скинуть соперника с заднего антикрыла и затем из зоны DRS, а небольшая ошибка Леклера позволила пилоту «Ред Булл» увеличить отрыв до пяти секунд — не было похоже, что лидер «Феррари» может что-то противопоставить своему конкуренту.

В паре Сайнс-Перес всё до поры до времени было спокойнее, без заезда в зону DRS. А затем случился сбой в работе силовой установки «Ред Булл», из-за которого Перес разом потерял 6-7 секунд. Инженерам более-менее удалось привести двигатель в чувства (с потерей порядка 25 л.с.), но шансы Серхио на подиум стали гораздо ниже.

Далее Боттас уверенно шёл пятым, а Хэмилтон после неудачного старта (не обошлось без контакта с Алонсо) опередил Фернандо обратно, а затем прошёл и Гасли, вернувшись на шестую позицию. В то же время Расселл оказался одним из немногих, кто решил стартовать на «харде» с расчётом на длинный первый отрезок и последующий переход на более мягкий состав.

Старт Гран-при Майами Формулы-1 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Алонсо, Гасли и Норрис перевернули гонку

Все четыре лидера очевидно избрали тактику с одним пит-стопом. Ферстаппен спокойно отреагировал на пит-стоп Леклера, а Сайнс вновь чуть подпустил к себе Переса, потому что механики «Феррари» завозились с передним правым колесом. Тем не менее развитие событий не выглядело слишком зрелищным: Ферстаппен очевидно контролировал отрыв от Леклера в семь-восемь секунд, а Перес не мог приблизиться к Сайнсу из-за проблем с мотором.

Боттас и Хэмилтон уверенно ехали пятым и шестым, а вот дальше всё перемешалось из-за пилотов, стартовавших на шинах «хард»: их покрышки прекрасно держали темп, так что Расселл выбрался в очковую зону, а пилоты «Астона» зрелищно боролись с посетившими пит-лейн «Хаасами».

И всё-таки все эти разборки середняков недостаточно работали на интригу гонки. Ситуацию решил исправить Фернандо Алонсо: он очень смело атаковал Пьера Гасли в первом повороте. Француз не ожидал такого манёвра и вошёл в поворот как ни в чём не бывало — произошёл контакт. Алонсо спокойно поехал дальше, Гасли — тоже, но с потерей темпа. Далее по ходу круга француз ошибся и уехал на обочину, пропустив обоих гонщиков «Хааса». Француз вернулся на трассу, когда мимо проезжал Ландо Норрис, и пилоты не разобрались: то ли Гасли не заметил «Макларен», то ли молодой британец слишком оптимистично начал поворачивать правее… Короче, «Альфа Таури» выдержала и этот контакт, а вот «Макларен» на большой скорости улетел в отбойник — авария и неизбежный выезд сейфти-кара!

Трио лидеров осталось на трассе, а вот Перес перешёл на шины «медиум». Расселл сумел сэкономить пит-стоп и выехать из боксов седьмым на свежих шинах, далее в очковой зоне шли Алонсо, Шумахер и Окон.

Нет приёмов против Ферстаппена!

Было ощущение, что на «харде» Леклер ближе по темпу к Ферстаппену, чем на «медиуме» — и первые круги после рестарта это подтвердили. Монегаск вцепился в Макса, залез в зону DRS и несколько кругов был близок к атаке. Однако преимущество «Ред Булл» по максимальной скорости позволило Ферстаппену удержать первую позицию — заслуженная позиция голландца, который выдержал давление и всё сделал идеально. Вдобавок ко всему Макс записал на свой счёт быстрейший круг.

Леклер в конце бросил борьбу и спокойно приехал вторым. Ну а Пересу не помогли даже свежие шины. Он вроде был рядом с Сайнсом, но потерянные лошадиные силы мотора давали о себе знать. Однажды мексиканец рванул в смелую атаку с максимально поздним торможением, но Карлос спокойно перекрестил траектории и заодно лишил конкурента преимущества DRS – двойной подиум для «Феррари». Но Карлос вновь был заметно медленнее Шарля.

Расселл на свежих шинах вырвал пятое место у Хэмилтона. Первый обгон Джордж провёл по обочине, так что пришлось вернуть позицию, но вскоре молодой британец вновь объехал именитого напарника. Что же до Боттаса, то он вскоре после рестарта чуть не врезался в стену и, пока отворачивал, пропустил оба «Мерседеса» вперёд — седьмая позиция.

Алонсо финишировал восьмым, но получил штраф за контакт с Гасли и откатился на девятое место, позади Окона. А где же Шумахер? Там всё печально: Мик боролся с Оконом, мимо обоих проскочил Феттель, но пилот «Хааса» попробовал тут же контратаковать. Шумахер пошёл в слишком смелую атаку в первом повороте и просто вынес болид «Астон Мартин». А ведь Себ так опекает сына своего друга… В общем, оба остались без очков, зато последнее место в топ-10 досталось Албону — ещё одна блестящая гонка в исполнении пилота «Уильямса»!

Итак, Ферстаппен снова победил и сократил отрыв от Леклера до 19 очков. Через недели нас ждёт Гран-при Испании, к которому почти все команды будут готовить серьёзные новинки — последим, как они скажутся на борьбе за титул и не только!