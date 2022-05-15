Херта выиграл Гран-при Индианаполиса IndyCar, Монтойя попал в аварию в концовке гонки

Гонщик «Андретти Автоспорт» Колтон Херта стал победителем хаотичного Гран-при Индианаполиса серии IndyCar. Вторым на финиш пришёл Симон Пажно из команды «Мейер Шанк Рейсинг». Третий результат продемонстрировал Уилл Пауэр, представляющий команду «Пенске».
Бывший гонщик Формулы-2, представитель академии «Феррари» Каллум Айлотт показал седьмой результат. Экс-пилот Формулы-1 Такума Сато финишировал восьмым, Ромен Грожан пришёл к финишу на 19-й позиции. Ветеран автогонок Хуан-Пабло Монтойя, использующий этот этап как тренировку перед «Инди-500», не смог добраться до финиша, попав в аварию на последних кругах дистанции. На момент аварии Монтойя шёл шестым и претендовал на пятую позицию.
IndyCar. Гран-при Индианаполиса. Гонка
1. Колтон Херта («Андретти Автоспорт») — 75 кругов.
2. Симон Пажно («Мейер Шанк Рейсинг») +3,0983.
3. Уилл Пауэр («Пенске») +7,1538.
4. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») +7,8193.
5. Конор Дэли (Эд Карпентер Рейсинг») +9,6535.
6. Феликс Розенквист («Макларен») +11,0949.
7. Каллум Айлотт (Хункос Холлингер Рейсинг») +11,4814.
8. Такума Сато («Дэйл Койн Рейсинг») +11,5104.
9. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +33,2497.
10. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +33.5102
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