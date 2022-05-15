Херта выиграл Гран-при Индианаполиса IndyCar, Монтойя попал в аварию в концовке гонки

Гонщик «Андретти Автоспорт» Колтон Херта стал победителем хаотичного Гран-при Индианаполиса серии IndyCar. Вторым на финиш пришёл Симон Пажно из команды «Мейер Шанк Рейсинг». Третий результат продемонстрировал Уилл Пауэр, представляющий команду «Пенске».



Бывший гонщик Формулы-2, представитель академии «Феррари» Каллум Айлотт показал седьмой результат. Экс-пилот Формулы-1 Такума Сато финишировал восьмым, Ромен Грожан пришёл к финишу на 19-й позиции. Ветеран автогонок Хуан-Пабло Монтойя, использующий этот этап как тренировку перед «Инди-500», не смог добраться до финиша, попав в аварию на последних кругах дистанции. На момент аварии Монтойя шёл шестым и претендовал на пятую позицию.



IndyCar. Гран-при Индианаполиса. Гонка



1. Колтон Херта («Андретти Автоспорт») — 75 кругов.

2. Симон Пажно («Мейер Шанк Рейсинг») +3,0983.

3. Уилл Пауэр («Пенске») +7,1538.

4. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») +7,8193.

5. Конор Дэли (Эд Карпентер Рейсинг») +9,6535.

6. Феликс Розенквист («Макларен») +11,0949.

7. Каллум Айлотт (Хункос Холлингер Рейсинг») +11,4814.

8. Такума Сато («Дэйл Койн Рейсинг») +11,5104.

9. Кристиан Лундгор («Рейхол Леттерман Лэниган Рейсинг») +33,2497.

10. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +33.5102