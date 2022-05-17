Вольф: «Мерседес» делает всё, чтобы разнообразить группу зрителей, которые увлекаются Ф-1

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что немецкая команда делает всё, чтобы увеличить популярность Формулы-1 в мире.
«Мы хотели бы иметь очень разнообразную группу болельщиков и зрителей, и всё, что мы можем сделать, мы готовы сделать.
Нужны примеры для подражания, не только топ-пилот, который, очевидно, является самым большим примером для подражания в этом виде спорта, но и вы, СМИ, говорящие о спорте, должны помогать нам развивать популярность Формулы-1. Должна быть более разнообразная группа людей, говорящих о Формуле-1.
Мы собираемся нанять не менее 25 процентов сотрудников из недопредставленных групп в нашу команду», — приводит слова Вольфа GPFans.
Ранее Вольф высказался по поводу пилотов своей команды Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
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