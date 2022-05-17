Руководитель команды Формулы-Е готов организовать тесты для Феттеля

Руководитель команды DS, выступающей в Формуле-Е, Томас Шеваучер рассказал о том, что знаменитый немецкий пилот Себастьян Феттель может протестировать машину его команды с нейтральным выбросом CO2.

«Себастьян очень заинтересован в защите окружающей среды и следит за изменением климата, как и мы в Формуле-Е. В какой степени он заинтересован в продолжении карьеры в Формуле-Е, мы не знаем наверняка. Это не должно быть темой для разговора. Но мы хотели бы дать ему возможность испытать гоночный автомобиль с нейтральным выбросом CO2», — приводит слова Шеваучера Auto Bild.

Ранее экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер выразил мнение о том, что Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022.