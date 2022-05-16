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Зурер считает, что Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022

Зурер считает, что Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер считает, что Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022.

«Не особо кажется, что команда может стать чемпионской. Тогда зачем ему всё это? Он выполнит контракт и попрощается с коллективом. «Астон Мартин» был его последним шансом, и здесь тоже не получается.

То, что он вернулся после коронавируса и продолжает гоняться, говорит само за себя. Он старается помогать команде, подталкивать её вперёд, и признаки прогресса есть. Феттель выполняет свою работу. Он мог бы просто сдаться, и никто бы не злился на него из-за этого, разве что кроме команды.

В нормальных условиях Себ побеждает Стролла. Например, у Переса постоянно возникали с этим проблемы, что уже показывает уровень Феттеля. Вопрос в мотивации. Может ли сражение за десятое место мотивировать четырёхкратного чемпиона мира? Сложно сказать», — цитирует Зурера Motorsport-Total.

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