«Это меня беспокоит». Экс-пилот Ф-1 указал на различия в пилотировании Леклера и Сайнса

Экс-пилот Формулы-1 Синдзи Накано поделился мыслями о различиях в стилях пилотирования у гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

«Разница в стиле пилотирования между Леклером и Сайнсом в этом году становится всё более очевидной, и это меня беспокоит. Оба применяют разные способы стабилизации машины в медленных поворотах. Шарль одновременно использует газ и тормоз. Порой это даёт результат, но иногда — нет. Он жмёт на газ, когда болид становится немного нервным. Но это нехорошо с точки зрения экономии топлива, хотя в некоторых случаях этот метод можно использовать.



Сайнс, напротив, практикует традиционные методы. Он не использует газ и тормоз одновременно», — приводит слова Накано издание As-web.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку: