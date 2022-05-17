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«Это меня беспокоит». Экс-пилот Ф-1 указал на различия в пилотировании Леклера и Сайнса

«Это меня беспокоит». Экс-пилот Ф-1 указал на различия в пилотировании Леклера и Сайнса
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Экс-пилот Формулы-1 Синдзи Накано поделился мыслями о различиях в стилях пилотирования у гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

«Разница в стиле пилотирования между Леклером и Сайнсом в этом году становится всё более очевидной, и это меня беспокоит. Оба применяют разные способы стабилизации машины в медленных поворотах. Шарль одновременно использует газ и тормоз. Порой это даёт результат, но иногда — нет. Он жмёт на газ, когда болид становится немного нервным. Но это нехорошо с точки зрения экономии топлива, хотя в некоторых случаях этот метод можно использовать.

Сайнс, напротив, практикует традиционные методы. Он не использует газ и тормоз одновременно», — приводит слова Накано издание As-web.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку:

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