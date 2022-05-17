Бывший напарник Шарля Леклера назвал одну из его самых сильных сторон

Маркус Эрикссон, бывший напарник пилота «Феррари» Шарля Леклера, выразил мнение, что психологическая устойчивость монегаска в момент совершения им ошибок делает его серьёзной угрозой для остальных гонщиков.



«Полагаю, что это одна из самых сильных сторон Шарля. Иногда он совершает ошибки, но при этом учится на них, идёт дальше и становится только сильнее. В таких ситуациях он сохраняет спокойствие. Думаю, что он не боится давления и действительно хорошо справляется с ним. Из того, что я видел, находясь рядом с ним, могу сделать вывод, что чем больше на него оказывалось какое-либо давление, тем лучше он выступал – такой уж он гонщик. Последние пару лет он был разочарован, потому что у «Феррари» не было машины, с помощью которой можно было бы вести настоящую борьбу, но теперь она у него есть», — приводит слова Эрикссона PlanetF1 со ссылкой на F1 Nation podcast.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: