Алонсо высказался по поводу возможного возвращения в IndyCar

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу возможного возвращения в IndyCar, в котором он выступал на протяжении трёх сезонов.

«Я не изменил своего мнения по поводу IndyCar, я не думал об этом больше. Чувствую себя хорошо, физически и умственно свежим, чтобы продолжать выступать в Формуле-1 ещё несколько лет.

Что касается Инди, я всегда шёл на поводу у чувств, в 2016 году не видел других задач вне Формулы-1, а в 2018 году они появились у меня в голове, и я решил взять несколько лет перерыва. Тогда у меня возникло ощущение, что с новым регламентом, возможно, имеет смысл вернуться в Формулу-1 и попытаться добиться успеха. Я не строю планов на длительную перспективу, иду по ощущениям, и сейчас это ощущение — остаться в Формуле-1 ещё на несколько лет. Сейчас я бы сказал, что в будущем не стану участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса», но, возможно, через два года изменю своё мнение. Например, «Дакар» я бы хотел повторить. Вы можете делать это и в более старшем возрасте, как Карлос Сайнс (60 лет) и другие гонщики, которые всегда находятся на высоте. Посмотрим, на данный момент я не знаю», — приводит слова Алонсо AS.