Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 21 мая, на стационарной трассе «Каталунья» в Барселоне состоится третья свободная практика шестого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Испании. Начало тренировки запланировано на 14:00 мск.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. После пяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция третьей практики
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