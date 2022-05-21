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Стало известно, какая проблема помешала Ферстаппену в конце квалификации

Стало известно, какая проблема помешала Ферстаппену в конце квалификации
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену пришлось прервать финальную попытку в квалификации Гран-при Испании из-за перебоев в работе системы DRS.

«Проблема была не в силовой установке. Не открылась DRS. Очевидно, что нам нужно понять, что вызвало такую проблему, потому что система открылась на задней прямой, когда он возвращался в боксы.

Но я не думаю, что у нас сегодня было достаточно, чтобы перебить тот круг Шарля. Отличный круг в его исполнении в условиях давления. Я всё равно доволен стартом с первого ряда», — приводит слова Хорнера RaceFans со ссылкой на Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.18,750.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,323.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,416.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,643.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,670.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,762.
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,858.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,932.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,547.
10. Мик Шумахер («Хаас») +1,618.

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.20,471.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.20,638.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.20,639.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.20,861.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.21,094.

Не прошли во второй сегмент:

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.20,954.
17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.21,043.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.21,418.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 1.21,645.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,915.

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