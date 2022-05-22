Расселл прокомментировал борьбу с Ферстаппеном и Пересом за лидерство

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу итогов Гран-при Испании, где ему удалось занять третье место.

«Сегодня было очень тяжело. Я сделал всё возможное, чтобы удержать Макса, но он проделал потрясающую работу.

Я очень горжусь тем, что стою здесь, ребята проделали потрясающую работу, так что спасибо всем в Брэкли и Бриксуорте.

Честно говоря, нам было очень больно потерять лидирующую позицию. Когда я в своих зеркалах видел болиды «Ред Булл», я делал всё, чтобы удержать их позади, это была приятная пара кругов, и я рад, что смог занять третье место и набрать важные очки для команды», — сказал Расселл после гонки.

Ранее гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Испании.