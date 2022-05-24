В «Ред Булл» и «Феррари» считают, что сейчас «Мерседес» не способен с ними конкурировать
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу прогресса «Мерседеса».
«Они улучшились, и я поздравляю команду с тем, что она хорошо развивает машину. Но если вы посмотрите на отставание Расселла на финише, то оно составило 30 секунд. И 7 десятых в квалификации, это тоже существенно. Не думаю, что нам пока стоит беспокоиться», — приводит слова Бинотто GPFans.
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко также считает, что «Мерседес» на данный момент не способен конкурировать с лидерами чемпионата:
«Мерседес» пока не является серьёзным соперником — это было видно, когда Серхио Перес легко прошёл Расселла. Но они становятся всё ближе. И, возможно, это произойдёт даже быстрее, чем нам хотелось бы».
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