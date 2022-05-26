Магнуссен больше не винит Хэмилтона в столкновении на Гран-при Испании

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что больше не винит Льюиса Хэмилтона в столкновении на Гран-при Испании.
«У меня было ощущение, когда я был на трассе, что он повернул в меня. Но это не так. Он просто попал в слипстрим «Феррари», и у него возникла недостаточная поворачиваемость. Я был очень близок к нему. Не дал ему права на ошибку, и в итоге мы столкнулись. Это просто был неудачный момент.
Мне жаль, что я не повернул на милисекунду позже. Но в таком повороте при попытке обгона ты пытаешься быть как можно ближе к сопернику. Никто не захочет заходить в поворот слишком широко и по грязной части трассы. Так я и сделал. К сожалению, всё закончилось контактом. Если бы я был чуть впереди, мы бы коснулись колёсами и итог был бы другим. Но, к сожалению, я ударил его боковой частью в шину, что привело к проколу. Жаль, что я не оставил ему чуть больше места», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.
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