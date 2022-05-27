Хэмилтон, Леклер и Норрис показали шлем, в котором выступят на Гран-при Монако. Фото

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав шлем, который он выбрал для выступления на Гран-при Монако Формулы-1.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Аналогичные посты разместили также Шарль Леклер из команды «Феррари» и Ландо Норрис, представляющий «Макларен».
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Фото: Из личного архива Ландо Норриса
Напомним, ранее сообщалось, что Норрис получил освобождение от участия в пресс-конференции Международной автомобильной федерации по медицинским показаниям. При этом речи о его неучастии в свободных практиках Гран-при Монако не идёт.
Первая свободная практика этапа в Монако проходит сегодня, 27 мая. Тренировка идёт в настоящее время. «Чемпионат» ведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Монако Формулы-1.
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