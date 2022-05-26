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Гран-при Монако может пропасть из календаря Ф-1 — почему этого нельзя допустить: история, городская трасса

Гран-при Монако грозят убрать из календаря Формулы-1. Почему этого нельзя допустить
Лев Дорогов
Гран-при Монако может пропасть из календаря Ф-1
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Хватит жаловаться, что в Монте-Карло нет обгонов.

В последние годы болельщики и журналисты всё чаще и чаще поднимают вопрос о целесообразности нахождения Гран-при Монако в календаре сезона Ф-1. Многие утверждают, что городская трасса на Лазурном Берегу уже не вписывается в современные реалии «Королевских гонок»: заезды по улицам княжества стали слишком незрелищными из-за разросшихся болидов Формулы-1. Но в то же время Гран-при Монако настолько глубоко засел в культуру «Королевских гонок», что представить сезон Ф-1 без визита на Лазурный Берег просто невозможно (ковидный сезон не в счёт). Пытаемся разобраться, чем так легендарен Гран-при в Монако и почему ради него можно потерпеть скучные гонки.

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«Формула-1 не сможет выжить без двух вещей: «Феррари» и Гран-при Монако», – как-то давно сказал Берни Экклстоун. К словам человека, предопределившего облик современной Формулы-1, определённо стоит прислушаться. Чисто с практической точки зрения «Королева автоспорта» вполне спокойно проживёт без заездов по улицам маленького княжества, но потеряет при этом немалую часть собственной идентичности.

Чем же так уникален Гран-при Монако? Прежде всего, невероятно богатой историей. Прозвучит немного пафосно, но сегодня для «Королевских гонок» заезды по улицам Монте-Карло являются некой нитью, связывающей прошлое и настоящее. Гонка в небольшом княжестве настолько винтажное мероприятие, что первый в истории Гран-при Монако состоялся за 21 год до основания чемпионата под названием Формула-1 – в 1929 году. Именно импровизированная трасса в Монте-Карло связывает между собой целые поколения пилотов. Только представьте: Леклер, Ферстаппен, Расселл гонялись по тем же самым улочкам, что и Лауда, Кларк, Фанхио, Нуволари и многие другие легенды самых разных эпох.

Айртон Сенна летит по улицам Монако

Айртон Сенна летит по улицам Монако

Фото: Getty Images

Да, такие автодромы, как «Сильверстоун», «Монца», «Зандворт», «Спа-Франкоршам», тоже принимали официальные Гран-при Формулы-1 ещё в далёких 1950-х. Однако не стоит забывать, что конфигурация каждого из перечисленных автодромов успела пережить не одну модификацию, в то время как трасса, пролегающая по улицам Монако, с момента проведения первой гонки претерпела лишь минимальные изменения. На фоне бесконечных «тилькедромов», заполонивших календарь сезона Ф-1, возможность проведения заездов по конфигурации, созданной ещё в первой половине ХХ века – настоящее чудо.

Впрочем, конфигурация импровизированного трека в Монако ценна не только своей историей, но и непосредственно пилотажной составляющей. Улицы Монте-Карло – это самая что ни на есть классическая городская трасса, не оставляющая пилотам право на ошибку. В эпоху современных автодромов с множественными зонами безопасности трасса в Монако как нельзя лучше проверит гоночные скиллы пилотов – это именно то место, где секундная потеря концентрации может обернуться для гонщика разбитой машиной.

На треке в Монте-Карло банально нет хоть сколько-нибудь длинного участка прямой дороги – разве что после выхода из Nouvelle Chicane гонщик может позволить себе около пяти секунд отдыха от работы рулём. На протяжении всей остальной дистанции пилот вынужден сражаться, причём не только с соперниками и собственной машиной, но и с коварной трассой.

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Ещё один неоспоримый плюс Гран-при Монако – антураж. Гонка в Монако – это шик и блеск «Королевы автоспорта», если угодно, Каннский кинофестиваль от мира Формулы-1. Атмосферные улочки небольшого княжества, легендарное казино Монте-Карло, уникальный для гонок Ф-1 тоннель, настоящая бухта с шикарными яхтами (привет, Майами), церемония награждения с участием княжеской семьи – всё это придаёт Гран-при Монако некую элитарность, недоступную для других этапов. Как бы это пафосно ни звучало, дух гоночного уикенда на Лазурном Берегу – то самое культурное наследие Формулы-1. Поэтому, как бы ни старались арабские шейхи или американские инвесторы, воссоздать нечто похожее на атмосферу Гран-при Монако у них никогда получится: историю за деньги не купишь.

Главным минусом гонок в Монако принято считать необгонных характер городской трассы и, как следствие, крайне низкий уровень зрелищности. С этим доводом трудно не согласиться, особенно в нынешнюю эпоху, когда актуальные болиды достигли максимальных габаритов. Но в то же время нельзя утверждать, что гонки в Монако обречены быть скучными и несмотрибельными. Всё-таки особенности городской трассы нередко вносят свою нотку хаоса в происходящее – именно то, чего зачастую и не хватает современной Формуле-1.

Оливье Панис на пути к сенсационной победе в 1996 году

Оливье Панис на пути к сенсационной победе в 1996 году

Фото: Getty Images

Разве можно назвать неинтересным Гран-при 1996 года, ознаменованное тремя финишировавшими машинами и сенсационной победой Паниса? Или гонку 2008 года, в которой Адриан Сутиль героически вёл скромную «Форс Индия» в очки – ровно до тех пор, пока его не вынес Райкконен? А как же феноменальный прорыв Бьянки из хвоста пелотона, по итогам которого он взлетел на девятое место и принёс «Марусе» первые очки в её истории? И это не говоря о неожиданной развязке Гран-при 1982 года, когда лидер гонки трижды сменился по ходу последнего круга, легендарном перформансе Сенны в условиях дождя в 1984-м или же победе Ярно Трулли, которой он прервал серию побед Михаэля Шумахера в сезоне-2004.

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Гран-при Монако – крайне неоднозначное явление в современной Формуле-1. Одни утверждают, что городская трасса устарела и с каждым годом всё сильнее и сильнее мучит зрителей. Другие – напротив, готовы периодически терпеть не самые интересные гонки во имя истории и антуража. А как вы считаете, сможет ли выжить Формула-1 без Гран-при Монако?

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