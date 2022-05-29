Кирилл Смаль трижды набрал очки на втором этапе испанской Формулы-4

В Хересе прошёл второй этап испанской Формулы-4, где в этом году выступают сразу четверо россиян, включая опытного Кирилла Смаля, который проводит свой третий сезон на уровне «четвёрки».



В первой гонке уикенда победу одержал поляк Тимотеуш Кухарчик, который на протяжении всей дистанции отбивался от атак Николы Цолова из Болгарии, а на третьем месте финишировал Валерио Риничелла, однако за нарушение границ трассы итальянец получил штраф, а его место на подиуме перешло к чемпиону Формулы-4 ОАЭ Чарли Вурцу.



Лучшим из россиян стал Смаль. Он стартовал с пятого места, пропустил пару соперников на первом круге, и хотя ближе к финишу прошёл Роберта де Хана, вернуть себе позицию не смог и занял шестое место, но Георгу Келструпу уступил лишь 0,07 секунды. Владислав Рябов закончил гонку 17-м, а вот двум другим россиянам не повезло сойти уже в начале дистанции: из-за различных инцидентов Мирон Пингасов и Максим Архангельский уже на первом круге прекратили борьбу.



Во втором заезде в борьбе за победу Цолов поквитался с Кухарчиком, удержавшись в лидерах после старта с поул-позиции, а третьим вновь стал Риничелла. Смаль на этот раз расположился на пятой позиции — позади всё того же Келструпа, Рябов занял 19-е место, Пингасов закончил гонку на 22-й позиции, а вот Архангельский вновь не добрался до финиша: Максим опередил двух соперников, сражался за место в топ-20, но после инцидента с Джефом Мачилсом вынужден был остановиться в боксах.



Увы, не повезло Архангельскому и в третьем заезде. На этот раз Максиму удалось продемонстрировать свой потенциал, он вплоть до конца гонки шёл 11-м и боролся за первые очки в сезоне, но, двигаясь в плотном трафике, вылетел с трассы и разбил машину об отбойник. Удар получился довольно сильным, но гонщик, к счастью, не пострадал. Судьи в итоге вывесили красные флаги, а гонка завершилась досрочно — последний круг пилоты доехать не успели.



Победу в итоге завоевал Цолов — в шести гонках болгарин первенствовал трижды, второе место занял Келструп, а третьим стал Хью Бартер из Австралии. Кирилл Смаль расположился на восьмой позиции и таким образом заработал очки во всех заездах уикенда, Архангельский классифицирован 13-м, Пингасов занял 15-ю позицию, а Рябов стал 20-м.



В лидеры общего зачёта за счёт двух побед вырвался Цолов, вторым, уступая 17 очков, идёт Кухарчик, а на третьей позиции расположился Бартер. Смаль замыкает топ-10. Следующий этап первенства пройдёт 11-12 июня на автодроме имени Рикардо Тормо в городе Честе в Валенсийском сообществе.