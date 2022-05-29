Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бинотто объяснил, почему «Феррари» подала протесты против обоих пилотов «Ред Булл»

Бинотто объяснил, почему «Феррари» подала протесты против обоих пилотов «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему его команда решила подать протесты против обоих гонщиков «Ред Булл» — Серхио Переса и Макса Ферстаппена — после финиша Гран-при Монако.

«Мы подали протесты, потому что считаем, что было бы правильно получить ясность. Это протест не против «Ред Булл» самого по себе, а желание получить разъяснение, чтобы всё было очевидно и чётко. Мы считаем, что оба болида «Ред Булл» были на линии, когда выезжали с пит-лейна, и это пятисекундный штраф. В записках гоночного директора после Турции 2020 года говорится, что ты должен оставаться справа от жёлтой линии, и мы считаем, что в данном случае было совсем не так. Это очевидное решение. И такова причина протеста», — приводит слова Бинотто GPFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022