Бинотто объяснил, почему «Феррари» подала протесты против обоих пилотов «Ред Булл»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему его команда решила подать протесты против обоих гонщиков «Ред Булл» — Серхио Переса и Макса Ферстаппена — после финиша Гран-при Монако.
«Мы подали протесты, потому что считаем, что было бы правильно получить ясность. Это протест не против «Ред Булл» самого по себе, а желание получить разъяснение, чтобы всё было очевидно и чётко. Мы считаем, что оба болида «Ред Булл» были на линии, когда выезжали с пит-лейна, и это пятисекундный штраф. В записках гоночного директора после Турции 2020 года говорится, что ты должен оставаться справа от жёлтой линии, и мы считаем, что в данном случае было совсем не так. Это очевидное решение. И такова причина протеста», — приводит слова Бинотто GPFans.
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