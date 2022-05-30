Окон прокомментировал контакт с Хэмилтоном, стоивший ему очков на Гран-при Монако

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал результат Гран-при Монако. Он начал гонку на 10-м месте, но в итоговом протоколе оказался 12-м. Француз мог финишировать в очковой зоне, но допустил контакт с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, из-за чего получил пятисекундный штраф.



«Этот результат сложно принять, я разочарован, что уезжаю из Монако, не набрав очков. Находясь за рулём болида, мне показалось, что контакт с Льюисом был гоночным инцидентом. Особенно на трассе, как в Монако, где любые попытки обгона с большой долей вероятности приведут к контакту.



Наша команда упорно работала весь уикенд. Особенно большая работа была проведена над тем, чтобы был прогресс между пятницей и субботой. И теперь мы уезжаем, не добрав заслуженных двойных очков. Но нужно двигаться дальше, смотрю вперёд и жду гонку в Баку», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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