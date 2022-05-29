Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов Гран-при Монако.

«Большую часть гонки мы торчали позади других машин и, в конце концов, просто ехали, но не могли обогнать. Я был рад, когда пошёл дождь, потому что это обычно создаёт возможности, но, к сожалению, всё сложилось иначе, и мы не смогли обойти Окона в нужный момент.

Это был трудный уикенд, и у меня было несколько неудачных ситуаций. Так что теперь я с нетерпением жду, когда смогу перевернуть страницу и отправиться в Баку. Это трасса другого типа, хотя здесь есть некоторые сходства с медленными поворотами в Монако, но, надеюсь, мы сможем продвинуться вперёд и показать более высокий уровень производительности», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».