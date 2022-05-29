Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Монако
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу итогов Гран-при Монако.
«Большую часть гонки мы торчали позади других машин и, в конце концов, просто ехали, но не могли обогнать. Я был рад, когда пошёл дождь, потому что это обычно создаёт возможности, но, к сожалению, всё сложилось иначе, и мы не смогли обойти Окона в нужный момент.
Это был трудный уикенд, и у меня было несколько неудачных ситуаций. Так что теперь я с нетерпением жду, когда смогу перевернуть страницу и отправиться в Баку. Это трасса другого типа, хотя здесь есть некоторые сходства с медленными поворотами в Монако, но, надеюсь, мы сможем продвинуться вперёд и показать более высокий уровень производительности», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
Комментарии
- 29 мая 2022
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:25
-
21:10
-
20:44
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:13
-
20:06
-
20:01
-
19:32
-
19:31
-
19:02
-
18:08
-
17:19
-
16:33
-
16:04
-
15:54
-
15:42
-
15:20
-
14:26
-
13:29
-
12:43
-
12:23
-
12:00
-
11:20
-
10:49
-
10:14
-
09:33
-
00:44
- 28 мая 2022
-
23:45
-
22:55
-
21:51
Партнерский контент