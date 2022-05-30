Даннер: Мик Шумахер не имеет права так пилотировать
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Бывший пилот Кристиан Даннер прокомментировал аварию, в которую попал гонщик «Хааса» Мик Шумахер во время Гран-при Монако. Он врезался в ограждения, после чего его болид раскололся пополам. Сам Шумахер объяснил аварию тем, что не рассчитал габариты болида. После гонки глава «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил недовольство произошедшим.
«Он может выдерживать конкуренцию в плане скорости, но допускать такие инциденты нельзя. Подобные аварии обходятся в миллионы. А команда вроде «Хааса» может использовать эти средства умнее.
Что бы я посоветовал Шумахеру? Ему нужно найти решение своих проблем. Никакой совет тут не нужен. Но он не имеет права так пилотировать. Он должен завершать гонку без аварий», — цитирует Даннера GrandPX со ссылкой на Sport1.
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