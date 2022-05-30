«Мерседес» хочет отказаться от одной из клиентских команд

Глава «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что планирует отказаться от одной из клиентских команд. По словам руководителя «Мерседеса», из-за ограничений со стороны ФИА поставка моторов перестаёт быть привлекательным бизнесом. В настоящее время двигатели «Мерседеса» использует сама немецкая команда, а также «Астон Мартин», «Макларен» и «Уильямс».



«К сожалению, поставка моторов не является привлекательным и интересным бизнесом, ФИА ограничивает выплаты со стороны клиентов, чтобы «защитить» маленькие команды. Я бы предпочёл обслуживание шести машин, чтобы было на два мотора меньше. В идеале хотелось бы сохранить нас самих и ещё двух клиентов, а также снизить объёмы производства», — цитирует Вольфа Finanical Times.