Ральф Шумахер оценил шансы Риккардо сохранить место в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о выступлении пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, который в нынешнем сезоне сильно уступает своему товарищу по команде Ландо Норрису. По мнению Шумахера, в случае если Риккардо не улучшит результаты, едва ли он останется в команде в следующем сезоне «Королевских гонок».



«Он действительно слишком сильно отстаёт от своего товарища по команде. Мне любопытно, каким в итоге будет его будущее. Думаю, ему будет довольно трудно. Если всё останется так, как сейчас, я не вижу его в «Макларене» в следующем году», — приводит слова Ральфа Daily Mail со ссылкой на Sky Germany.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Риккардо сейчас занимает 11-ю позицию, набрав 11 очков. Норрис с 48 баллами занимает седьмое место. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.

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