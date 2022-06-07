Штайнер: если классические Гран-при покинут календарь на год-два, то в этом нет проблемы
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу возможной замены этапов Гран-при Формулы-1 во Франции, Бельгии и Монако.
«Сегодня в календаре много различных видов гоночных соревнований. Гонки не похожи друг на друга, как было в 1980-е и 1990-е, когда всё выглядело одинаково. С тех пор мы узнали, что существует не один путь для развития.
Мы теряем из календаря только те гонки, которые не являются финансово устойчивыми. Они должны быть… Но наследие Формулы-1 никуда не исчезнет. Всегда будет достаточно классических гонок. Если вы потеряете одну из них или она исчезнет из календаря на год или два, а потом вернётся, то я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
Партнерский контент