Штайнер: если классические Гран-при покинут календарь на год-два, то в этом нет проблемы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу возможной замены этапов Гран-при Формулы-1 во Франции, Бельгии и Монако.

«Сегодня в календаре много различных видов гоночных соревнований. Гонки не похожи друг на друга, как было в 1980-е и 1990-е, когда всё выглядело одинаково. С тех пор мы узнали, что существует не один путь для развития.

Мы теряем из календаря только те гонки, которые не являются финансово устойчивыми. Они должны быть… Но наследие Формулы-1 никуда не исчезнет. Всегда будет достаточно классических гонок. Если вы потеряете одну из них или она исчезнет из календаря на год или два, а потом вернётся, то я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.